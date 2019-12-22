وزيرة الصحة تشيد بالبنية التحتية لمستشفى نويبع المركزي

استكملت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، جولتها التفقدية، بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمستشفيات والوحدات الصحية، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتفقدت وزيرة الصحة مستشفى نويبع المركزي وأعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالمركز الحضري بمدينة نويبع، حيث حرصت الوزيرة على تفقد أقسام الوحدة، وراجعت الرسومات الهندسية، للوقوف على مراحل تنفيذ أعمال التطوير بهما، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو هشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن الوزيرة أشادت خلال زيارتها للمستشفى، بالبنية التحتية وتجهيزاتها، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات في أسرع وقت، كما وجهت بسرعة تركيب شبكة "الواي فاي" بالمستشفى، لمساعدة الأطباء والفريق الطبي في الدخول إلى بنك المعرفة المصري للاطلاع على كافة الأبحاث العلمية الطبية الحديثة، بما يساهم في التعليم الطبي.

وأوضح أن الوزيرة حرصت خلال الزيارة على الاجتماع مع المواطنين والمرضى بالمستشفى واستمعت لمطالبهم، وأكدت لهم أنها تعمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال التشغيل الأمثل للمستشفيات، كما وجهت بتوفير جهاز أشعة مقطعية حتى تستطيع المستشفى استقبال حالات الطوارئ والحوادث، وحالات الولادة والنسا على مدار ال 24 ساعة.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بضرورة توفير القوى البشرية والأطباء من مختلف التخصصات للعمل بالمستشفى لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء، بالإضافة إلى توفير 22 سيارة قوافل طبية متنقلة لتقديم الخدمة الصحية لأهالي جنوب سيناء نظراً للطبيعة الجغرافية لها، وحرصاً من الوزارة على الوصول لكافة الأهالي والبدو الذين يقطنون المناطق الجبلية الوعرة، على أن يستمر عملها مرتين في الأسبوع الواحد.

كما دعت وزيرة الصحة، المواطنين لسرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة، موضحة أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.