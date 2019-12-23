ظهرت كثافات مرورية بكورنيش النيل من حلوان وحتى منطقة المعادي، بسبب كسر ماسورة مياه.

وعلى الفور انتقل عدد من ضباط مرور القاهرة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وتم الدفع بسيارات لشفط المياه وإصلاح الماسورة، وجار تسيير الحركة المرورية.