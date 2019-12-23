تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
أحدث الأخبار
750 ألف جنيه قروضا للمشروعات الجديدة لشباب الخريجين بالدقهلية
نائب وزير الزراعة الجديد: هدفنا التطوير والنهوض بالثروة الحيوانية
ترامب يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة البيت الأبيض في يناير
فيديو.. الأرصاد: موجة عدم الاستقرار تضرب البلاد حتى الجمعة
وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية
تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم في 3 محافظات
اختيارات الوطن
أطفال انتصروا على "السرطان": "إحنا أقوى من المرض"
قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة
راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة
عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب
صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات
بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي
الأكثر قراءة
فيديو.. برلمانية تطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها: "قراية فاتحة بنتي"
راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة
القصة الكاملة للهياكل العظمية بالاسكندرية.. التحريات: جثة موظف وزوجته
فيديو.. أول تعليق من "النواب" على إطلاق برلمانية خرطوش من شرفة منزلها
عاجل.. ترحيل "راجح" لسجن وادي النطرون بعد الحكم بحبسه 15 عاما
شنق نفسه بحبل غسيل.. انتحار طفل بقنا لمروره بأزمة نفسية
غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة بالورود والأحضان
قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة
ملك قورة: صحيت لاقيت السوشيال ميديا موتتني.. وأهلي قلقوا عليا جدا
شكري يرفض الرد على أردوغان: لا ندخل في أي مهاترات أو نعتدي على الآخرين
عاجل