قال الدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إنّ البحيرات في مصر عانت من الإهمال على مدار فترات طويلة، ما أدى إلى تراجع إنتاج الثروة السمكية، حتى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتطهير البحيرات مرة أخرى.

وأضاف السيد خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ 20% من الاستزراع السمكي في مصر يأتي من البحيرات والبحار المصرية، في حين أنّ 80% من الإنتاج السمكي ككل يأتي من الاستزراع السمكي، لهذا كان هناك توجها للدولة لتطوير البحار والبحيرات، للاستفادة بها وزيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق الوفرة الغذائية بناء على خطة الدولة في التنمية المستدامة.

وتابع رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنّ توجهات الرئيس لقطاع الأسماك ساعدت على تطوير البحيرات، بسبب الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة لتحقيق الإنجاز، خاصة أنّ البحيرات تعرضت لإهمال طوال 100 عام مضت، فضلا عن أنّ التعدي طال شواطئ البحيرات، من صيد بطرق غير مشروعة.

ولفت إلى أنّ التطوير بدأ من بحيرة المنزلة وهي أكبر البحيرات المصرية، وتشارك بها 3 محافظات، هي الدقهلية، دمياط، وبورسعيد، وتضم أكبر عدد من الصيادين.