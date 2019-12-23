قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته داخل شقتهما بمدينة بدر، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، وطلبت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، نجحت في القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته، داخل شقتهما بمدينة بدر.

وتبين من التحريات، أن مشاجرة نشبت بين الضحية والمجني عليها، بسبب الخلافات العائلية، وانتهت بمقتل الزوجة، تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وقال المتهم فى محضر الشرطة، إنه ضرب رأس زوجته في الحائط أكثر من مرة، فسقطت جثة هامدة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بدر، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها.

جرى تشكيل فريق من المباحث، وبالانتقال وسماع رواية شهود العيان، تبين أن مشاجرة نشبت بين الضحية والمتهم، بسبب خلافات عائلية، انتهت بمقتل الزوجة.

وأضاف أحد شهود العيان، أن المتهم تمكن من الهرب بعد ارتكابه الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، بعد أقل من 7 ساعات، بشقة أحد أقاربه.