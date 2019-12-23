تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم في 3 محافظات

كشف البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية اليوم الاثنين 23 ديسمبر الحالي، على مسارح الدولة في محافظات "القاهرة والإسكندرية وأسيوط"، إضافة إلى مواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

أولًا: القاهرة

مسرحية البخيل

يعرض على مسرح أوبرا ملك برمسيس الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

العرض المسرحي "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

مسرحية ظل الحكايات

يعرض على مسرح الغد بالبالون في الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و35 جنيهًا.

"ظل الحكايات" رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أنّ هروبه الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى، فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام وكذلك العالم الفانتازي وصولًا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

المسرحية من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، وخالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

مسرحية حريم النار

يعرض حريم النار على مسرح الطليعة يوميًا عدا الثلاثاء، ويبدأ العرض الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، العرض، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

ثانيًا: الإسكندرية

مسرحية المتفائل

يعرض "المتفائل" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 50 و70 و100 جنيه.

عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، وإعداد و إخراج إسلام إمام.

ثالثًا: أسيوط

مسرحية ولاد البلد

يعرض بقرية قاو النواورة بالبداري الساعة 6 مساءً.

ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، وإسراء حامد، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.