أعلنت النيابة العامة في السعودية، أن القضاء لم يوجّه تهمة للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني في قضية الصحفي جمال خاشقجي، فيما أفرج القضاء عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهمٍ عليه.

كانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق، اليوم، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه تمّ توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، و"جزائية الرياض" قضت بقتل 5 قصاصا وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاما.

وقالت النيابة العامة، اليوم، في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، تمّت محاكمة كل مَن ثبت تورُّطه في قضية خاشقجي؛ والمحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي؛ وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، موضحة: "ممثلون من أسرة خاشقجي؛ ومن تركيا، حضروا جلسات القضية، والقنصل السعودي أثبت وجوده في مكانٍ آخر وقت مقتل خاشقجي".

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال المؤتمر الصحفي، أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت النيابة السعودية أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نيّة مُسبقة لقتل خاشقجي؛ وتمّ التحقيق مع كل مَن تمّ الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.