أنهت جامعة القاهرة استعداداتها الخاصة باحتفالية عيد العلم السادس عشر، والاحتفال بمرور 111 عامًا على إنشائها، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والتي يتم خلالها تكريم عدد من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، غدًا في تمام الرابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وشخصيات عامة ورجال الدولة.

وتبدأ مراسم الاحتفال بصورة تذكارية للمكرمين، يليها طابور عرض ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي لجامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم يلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته لتبدأ بعدها مراسم التكريم، يعقبها حفل فني للمطربة مروة ناجي.

ويستعرض الدكتور محمد الخشت خلال كلمته، بالمستندات والأرقام، تقدم جامعة القاهرة دوليًا في التقارير والمؤشرات العالمية مقارنة بالجامعات العالمية الكبرى.

الخشت يستعرض بالمستندات والأرقام تقدم جامعة القاهرة دوليًا مقارنة بجامعات عالمية كبرى

وتكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والتي بلغ عددها 29 جائزة عن عامي 2017 و 2018 إضافة إلى تكريم علمائها الحاصلين على جوائز الجامعة والتي بلغ عددها 61 جائزة عن عامي 2017 و 2018.

كما أعدت الجامعة كتابًا تذكاريًا متضمنًا أسماء المكرمين وسيرتهم الذاتية، أبرزهم الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، الدكتور مفيد شهاب الحاصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، الدكتور جابر عصفور الحاصل على جائزة النيل في الآداب، الدكتورة ليلي عبدالمجيد الحاصلة على جائزة المرأة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، الدكتور هشام جابر العناني الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، والدكتور رأفت كامل واصف الحاصل على جائزة الدولة للرواد في العلوم الأساسية.