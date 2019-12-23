استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، في مكتبه بمقر الوزارة صباح اليوم، المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لتهنئته بتوليه حقيبة العدل في التشكيل الوزاري الجديد، وذلك في أول يوم عمل له بوزارة العدل بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد.

وحرص وزير العدل على التواجد بمقر الوزارة مبكرا، حيث استقبل القضاة من الهيئات القضائية المختلفة، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، واجتمع مع مساعديه لاستعراض ملفات القطاعات المختلفة للوزارة.

ويمتلك وزير العدل خبرات قضائية وقانونية وسياسية كبيرة، ويعرف كثيرا عن مشكلات الوزارة، إذ سبق وشغل منصب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي، ومنصب مساعد وزير العدل للشهر العقاري.

ويأتي ملف الشهر العقاري على رأس أولويات وزير العدل الجديد، خاصة بعد أن طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مروان، بالعمل من أجل فصل "الشهر العقاري" عن وزارة العدل وإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، للشروع في تسجل الوحدات العقارية في مصر التي قال عنها عبدالعال إنّ نسبة العقارات غير المسجلة بالشهر العقاري بلغت 95%.