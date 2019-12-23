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حصاد أداء وزارة التعليم العالي فى مجالات الإيفاد للخارج خلال عام 2019

حصاد أداء وزارة التعليم العالي فى مجالات الإيفاد للخارج خلال عام 2019

35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة في الدقهلية

35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة في الدقهلية

 ضبط 1041 قضية تموينية خلال 24 ساعة

 ضبط 1041 قضية تموينية خلال 24 ساعة

فيديو.. حلا شيحة في كواليس "مش أنا": التصوير مع تامر له روح مختلفة

فيديو.. حلا شيحة في كواليس "مش أنا": التصوير مع تامر له روح مختلفة

أكرم حسني يكشف مواعيد "عطل فني" في السعودية

أكرم حسني يكشف مواعيد "عطل فني" في السعودية

مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي نيجيريا

مقتل 6 أشخاص في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي نيجيريا

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قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

قبل "نائبة الخرطوش".. برلمانيون خطفوا الأضواء خارج القبة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

راتب يصل لـ36 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطرح وظائف شاغرة

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

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