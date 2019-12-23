أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم، وفاة نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عاما، وقرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إعلان الحداد لمدة 3 أيام في مؤسسات الدولة، و7 أيام في المؤسسات العسكرية، كما قرر تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للأركان بالإنابة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ الفريق أحمد قايد صالح توفي إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقايد صالح كان الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي تحت ضغط المظاهرات، وحكم البلاد فعليا حتى انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا في 12 ديسمبر الحالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".