قالت رشا عمر رئيس الإدارة المركزية للأصول في وزارة قطاع الأعمال العام إنّ الوزارة في سبيلها لإعداد خطة تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج ويتبعها 22 شركة، ولديها 30 مليار جنيه أصول غير مستغلة وغير مستفاد بها، مشيرة إلى أنّ الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة، يتبعهم 120 شركة تابعة.

وأوضحت عمر أنّ هناك 53 شركة خاسرة و67 شركة رابحة، وأنّ حجم أرباح الشركات الرابحة بلغ 18.5 مليار جنيه، وجملة خسائر الشركات الخاسرة نحو 7.2 مليار جنيه، ليصبح صافي الربح 11.8 مليار جنيه، مستحق منها 5.6 مليار لوزارة المالية تم سداد 3 مليارات منها ومُستحق للمالية 2.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومناقشة حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنّ الأوضاع التي آلت إليها شركة كفر الدوار للغزل والنسيج إنّما هي خير دليل على ما آل إليه قطاع الغزل والنسيج بالكامل، مطالبا مسؤولي الشركة القابضة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال العام بعرض ما تم إنجازه في تطوير القطاع.