قررت نيابة الحسينية، اليوم، حبس أب متهم باغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منشأة أبو عمر، يفيد بتلقيه بلاغًا من "ر. م.و" 20 عامًا، تتهم فيه والدها باغتصابها وحملها منه سفاحًا.

وأفادت الفتاة في التحقيقات أن والدها عاشرها عدة مرات تحت التهديد، مستغلًا انشغال أفراد أسرتها في أعمالهم، واكتشفها أنها حامل. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بحبسة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.