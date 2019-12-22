تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارة لمستشفى بلبيس المركزي، اليوم الأحد، تسليم الطفلة هبه لمديرية التضامن الاجتماعي.

وأطمئن شوقي على تماثل الطفلة للشفاء تماماً، وعلى تحسن الحالة الصحية لها بعد تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها، جاء ذلك وسط مشاعر من الحزن الشديد من الطفلة ومقدمي الخدمة لها بالمستشفى، لارتباطهم بها لأكثر من شهر.

يذكر أن الطفلة هبه تعرضت للتعذيب من ذويها منذ 40 يوماً، وهي تبلغ من العمر 9 سنوات، وكانت تعاني من تجمع دموي حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وأثار حروق متفرقة.