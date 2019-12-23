أصيب 7 أشخاص اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – عيون موسى، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين يفيد بالحادث، وانتقلت قوة شرطية من القسم وإدارة تأمين الطرق لموقع الحادث على مسافة 22 كيلو جنوب المنفذ الشرقي للنفق.

وأفاد مصدر أمني أن مستقلي السيارة كانوا متجهين إلى مدينة نويبع وبسبب السرعة الزائدة، ومحاولة السائق تجاوز سيارة نقل كانت تسير أمامه فانحرفت عجلة القيادة ما أدى لانقلاب السيارة.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن إدارة المرور رفعت آثار الحادث من الطريق، دون التأثير على الحركة المرورية.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن 5 مصابين حالتهم مستقرة، بينما جرى نقل 2 آخرين للعناية المركزة بسبب إصابتهم بكسور مضاعفة ونزيف داخلي.