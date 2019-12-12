أغلقت الإدارة العامة للمرور قبل قليل طريق (السويس - الزعفرانة) لوجود عاصفة ترابية شديدة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.