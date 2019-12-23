ثمن سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، الدور الذي يقوم به المجلس المصري للشؤون الخارجية كمؤسسة مرموقة تحظى بعضوية عدد كبير من اساتذة الدبلوماسية المصرية والمتخصصين في الشؤون الخارجية، وقال- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس - إن المجلس يشغل دائما بمكانة خاصة لدى وزارة الخارجية حيث يستفاد منه كثيرا في اطار العلاقة القائمة بينهما.

وأعرب شكري، عن تطلعه لمزيد من العمل مع المجلس المصري للشؤون الخارجية وأن يستمر هذا الجهد ويتعاقب فيه الأجيال القادمة لخدمة مصالح الوطن، وأن تشهد السنوات القادمة من عمر المجلس مزيداً من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، لاسيما على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس من القامات الدبلوماسية الرفيعة والخبرات العلمية المتميزة هم اقدر الكفاءات التي يمكنها القيام بتلك المهام استمرارا لعطائهم الثري من المواقع والمستويات المتعددة على مدي سنوات طويلة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد، وأضاف شكري، أن تلك الأهداف الوطنية لم تكن في أي وقت أكثر وضوحا من اليوم لاسيما في ظل التهديدات التي باتت أشرس من أي وقتًا مضى.

وكان وزير الخارجية قد ألقى بيانا شاملا عن أهداف مصر الوطنية ورؤيتها تجاه القضايا الإقليمية والدولية امام الموتمر السنوى للمجلس المصري للشؤون الخارجية المنعقد الاثنين والثلاثاء تحت عنوان "امن الشرق الاوسط.. الفرص والتحديات"، والذي ياتي هذا العام تزامنا مع الاحتفال بعشرين عام على تأسيسه.