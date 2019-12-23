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الأهلي بالقوة الضاربة أمام الاتحاد

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إجراءات أمنية مشددة بالسكة الحديد والمترو تزامنا مع احتفالات رأس السنة

إجراءات أمنية مشددة بالسكة الحديد والمترو تزامنا مع احتفالات رأس السنة

إحباط محاولة تهريب 10 جرامات حشيش و75 قرص كونترمال لداخل البلاد

إحباط محاولة تهريب 10 جرامات حشيش و75 قرص كونترمال لداخل البلاد

أحمد رزق يُشارك في غناء تتر مسلسله "بخط اليد" مع جنات ومحمد الشرنوبي

أحمد رزق يُشارك في غناء تتر مسلسله "بخط اليد" مع جنات ومحمد الشرنوبي

الصين تؤكد احترامها للاختيار المستقل للشعب الأفغاني

الصين تؤكد احترامها للاختيار المستقل للشعب الأفغاني

محافظ الجيزة يحيل طبيب تحاليل بمستشفى أبوالنمرس للتحقيق

محافظ الجيزة يحيل طبيب تحاليل بمستشفى أبوالنمرس للتحقيق

رئيس "القنوات الإقليمية": "ماسبيرو" بحاجة لنظرة من وزير الإعلام

رئيس "القنوات الإقليمية": "ماسبيرو" بحاجة لنظرة من وزير الإعلام

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صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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