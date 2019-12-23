قال السفير الدكتور منير زهران رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، اليوم، إن مصر سخرت كافة إمكانيتها لدعم القارة الإفريقية ونجحت بجدارة خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي في الترويج للقارة الشابة وجذب اهتمام الدول الكبرى للاستثمار فيها.

وأضاف زهران، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر السنوي للمجلس بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية - إن مصر وضعت استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا بما يلبي تطلعات شعوب القارة.

"زهران" يشيد بالتزام مصر التاريخي تجاه الدول العربية والإفريقية

وأشار زهران، إلى نجاح مصر في استعادة دورها الريادي في إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط بفضل قيادتها الحكيمة وسياستها الخارجية صاحبة الخبرة والرؤية الثاقبة في التعامل مع كافة الملفات الإقليمية والدولية، مشيدا بالتزام مصر التاريخي تجاه الدول العربية والإفريقية ومساعدتها على حل الأزمات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة؛ ما ينعكس على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى مبدئها في تسوية المنازعات بالطرق السلمية، ومساندة الجيوش الوطنية للحفاظ على سيادتها وسلامة الأراضي العربية والإفريقية وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.

وأوضح رئيس المجلس، أن المجلس المصري للشؤون الخارجية لا يدخر جهدا من أجل المساهمة في تقديم رؤية وحلول لكافة القضايا ذات الأولوية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المؤتمر السنوي للمجلس قد اختار هذا العام عنوان "أمن الشرق الأوسط: الفرص والتحديات" لمناقشة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا وما يحيق بها من مخاطر وتحديات وأطماع، فضلا عما يمثله هذا الموضوع متعدد الجوانب من أهمية حيث لا يؤثر فقط على دول المنطقة، ولكن على السلم والأمن الدوليين بصفة عامة.