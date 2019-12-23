قالت تقارير إعلامية رسمية في اليابان، اليوم، إن الامبراطور ناروهيتو والامبراطورة ماساكو سيقومان بزيارة لمحافظتي "مياجي" و"فوكوشيما" الواقعتين شمال شرقي البلاد هذا الأسبوع، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الامبراطور والامبراطورة سيتوجهان الخميس المقبل إلى محافظة "مياجي" لتفقد المناطق المتضررة من الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب البلاد في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقيا بالسكان والمسؤولين الذين شاركوا في التعامل مع هذه الكارثة.

وأضافت الشبكة اليابانية، أن الزوجين سيقومان باستقلال طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الذاتي للتوجه إلى مدينة "ماروموري" حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات، كما أنهما سيتوجهان أيضا إلى مدينة "موتوميا" في محافظة "فوكوشيما" بواسطة مروحية لتفقد الجزء المركزي من المدينة الذي غمرته مياه الأمطار الغزيرة.

جدير بالذكر، أن إعصار "هاجيبيس" قد أسفر عن مصرع 80 شخصا وإصابة نحو 400 آخرين، كما تسبب في هطول أمطار بمعدلات قياسية أحدثت فيضانات وانهيارات طينية وغمرت ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.