كشف محمد فاروق أمين صندوق غرفة شركات السياحة عن زيارة نحو 7 آلاف ماليزي إلى مصر منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى الآن، ضمن برنامج "عمرة بلس".

وأضاف فاروق، لـ"الوطن"، أنّ برنامج "عمرة بلس" يشمل تخصيص 3 أيام لزيارة مصر ضمن برنامج العمرة المعتاد، إذ يتم تنظيم زيارة للمعتمرين الماليزيين إلى المعالم السياحية بالقاهرة والإسكندرية، كأهرامات الجيزة وأبوالهول ومسجد الحسين وجامع المرسي أبوالعباس وقلعة قايتباي، وغيرها من المعالم الدينية بمصر.

ولفت إلى أنّ هذا البرنامج مهم جدا للسياحة المصرية، إذ يستهدف شريحة جديدة لم تزر مصر من قبل، ويجعل مصر جزءا من برنامج العمرة، موضحا أنّ برنامج عمرة بلس لا يتم تنظيمه عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، كون المستهدف منه غير مصريين، لافتا إلى أنّ شركات السياحة المصرية تستهدف من تنظيم البرنامج جذب ما يزيد عن 100 ألف معتمر ماليزي لزيارة مصر خلال موسم العمرة الحالي.

الغمري: بوابة العمرة أصدرت 110 ألف باركود حتى الآن

وفي سياق متصل، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنّ بوابة العمرة المصرية أصدرت حتى الآن نحو 110 ألف باركود لتأشيرات العمرة والسياحة للسعودية، وهناك إقبال كبير من المواطنين المصريين على أداء العمرة خلال فترة إجازات منتصف العام، لافتا إلى أنّ أسعار العمرة خلال أسبوعي الإجازات سترتفع بنحو 1000 جنيه عن الأسعار الحالية بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وأوضح الغمري أنّ رسوم التأمين الطبي التي فرضتها السلطات السعودية على كل معتمر والمقدرة بـ189 ريالا سعوديا لم تطبق على المعتمرين المصريين حتى الآن، وحال تطبيقها سترتفع قيمة البرنامج بنسبة تتراوح بين 800 إلى 1000 جنيه.