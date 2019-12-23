ذكرت وزارة التنمية المحلية أنّ الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، تستهدف في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024، وضع 2250 قطعة من الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية في المحافظات على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، تكون مكتملة المرافق والبيانات الصناعية المستهدفة، لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية وتوفير البيانات للراغبين في تنفيذ الأنشطة الصناعية بأي محافظة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ التعامل يكون إلكترونيا من خلال المستثمرين لتحديد القطعة والمنطقة الصناعية والمحافظة التي يرغبون في إنشاء مصانعهم عليها، والحجز والدفع إلكترونيا دون التعامل مع موظفي الدولة لضمان الشفافية وتشجيع الاستثمار.

وأوضحت أنّ ما تم إنجازه في الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019 بالتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إذ تم وضع 559 قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي بـ12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الاستثمارية للدولة.