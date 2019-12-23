أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين هايكه هامغارت مديرًا تنفيذيًا لمنطقة جنوب وشرق المتوسّط خلفا لجانيت هاكمان.

وستتولى الألمانية هامغارت منصبها في أول يناير 2020، لتترأس العمليات المصرفية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي تضم حاليًا مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة.

ويشجع البنك الأوروبي، على تنمية القطاع الخاص عبر 38 اقتصادًا ناشئًا، وبدأ الاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط ​​في عام 2012.

وقالت هامغارت تعليقا على اختيارها لهذا المنصب: "إنه لشرف عظيم أن أتولى مسؤولية أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذه المنطقة الرئيسية للبنك".

وأضافت: "أتطلع إلى مزيد من البناء على ما أنجزه زملائي السابقون في العمل من أجل تحقيق اقتصاديات قوية ومستدامة لدعم الأشخاص الذين يعيشون هناك".

ومنذ بدأ عملياته في المنطقة، استثمر البنك أكثر من 10 مليارات يورو، لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات الزراعية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية ودعم الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتنمية أسواق رأس المال المحلي.

وكانت الدكتورة هامغارت، انضمت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2006 كخبير اقتصادي، ثم جرى تعيينها مديرة لمكتب البنك الأوروبي في الأردن عام 2013، وتولت بعد ذلك المسؤولية عن منطقة شرق المتوسط الأوسع، والتي تشمل لبنان والضفة الغربية وغزة وكذلك الأردن.

كما عملت سابقًا في وحدة المعلومات الاقتصادية ومعهد الدراسات المالية، وهي حاصلة على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من كلية لندن الجامعية.