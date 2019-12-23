أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تخصيص 7 مليارات جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية من خلال مد كابلات كهرباء، وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات، وتوريد وتركيب محولات ومولدات، ومعدات كهرباء.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أنّ ما جرى إنجازه في هذا المجال تمثل في صرف ملياري جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات كهرباء وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات وتوريد وتركيب محولات ومولدات، ومعدات كهرباء لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.