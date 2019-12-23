فقد 6 مهاجرين، اليوم، جراء انقلاب قارب كان يقل قرابة 10 أشخاص أثناء عبوره نهر الدانوب قرب الحدود بين كرواتيا وصربيا، وقال الإعلام الرسمي في صربيا - وفقا لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - بأن الحادث وقع صباح اليوم أثناء محاولة عبور المهاجرين نحو كرواتيا، موضحا أن بقية المهاجرين تمكنوا من السباحة نحو شواطئ صربيا، موضحا أن المهاجرين المفقودين بينهم طفلان وأن قوات الشرطة أطلقت عملية بحث عن المفقودين.

يشار إلى أن آلاف المهاجرين بمنطقة البلقان يقومون برحلات خطرة في محاولة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراء.