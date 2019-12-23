أعلن مسؤولو الإطفاء في الهند، اليوم، مصرع تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء اندلاع حريق في مستودع بالعاصمة "نيودلهي"، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤول بارز بإدارة الإطفاء في نيودلهي قوله: إن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي للهند في منطقة "كيراري"، مشيرا إلى أن أسباب اندلاعه لم تعرف بعد وأن عمليات السيطرة عليه استغرقت حوالي 3 ساعات.

وأضاف المسؤول - الذي رفض الإفصاح عن هويته - أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى "سانجاي غاندي التذكاري"، مشيرا إلى أن الحريق هو ثاني حريق كبير تشهده نيودلهي هذا الشهر.