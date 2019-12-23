نفذت وحدات الجيش السوري عمليات مكثفة ضد بؤر ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة المزيد من التقدم في عدد من القرى والبلدات بمنطقة معرة النعمان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم، أن وحدات من الجيش حررت بلدة التح الاستراتيجية وعدداً من القرى والمزارع المحيطة بها، ثم تقدمت بعدها باتجاه قرى دير الشرقي وبابولين وأبو مكي وبلدة جرجناز أحد أكبر معاقل التنظيمات الإرهابية بريف مدينة معرة النعمان.

وأضافت "سانا" أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية على الأطراف الجنوبية لبلدة جرجناز وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد، في حين فر العديد من أفرادها باتجاه عمق البلدة وتحصنوا في منازل الأهالي واتخذوهم دروعاً بشرية ومنعوهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة.

وفي سياق آخر، ترددت أنباء عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين في انفجار عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.