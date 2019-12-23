تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب المباراة المُرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأثنين الموافق 23 ديسمبر الحالي بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، على استاد "القاهرة الدولي"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريًا فور انطلاقها، عبر قناتي "تايم سبورت"، و"أون سبورت".

فايلر يسعى لاستمرار سلسلة انتصاراته بالدوري

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لقيادة المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز الثامن على التوالي في بطولة الدوري المصري، وذلك منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري

ويدخل الاهلي المباراة برصيد 21 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 20 نقطة.