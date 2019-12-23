أعلن البيت الأبيض، أن الحكم بالإعدام على 5 أشخاص، متورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خطوة مهمة في سبيل محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة، حسبما أفادت قناة "الحرة" فى نبأ عاجل.

كانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت صدور أحكام بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بسفارة المملكة في تركيا، كما أعلنت النيابة السعودية صدور أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في القضية نفسها، وذلك بحسب ما أعلنته "قناة العربية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه جرى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم.

وقضت "جزائية الرياض" بقتل 5 قصاصًا وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم بأحكام مجملها 24 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.