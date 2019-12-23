في سابقة تعد الأولى في تاريخها، تستعد المملكة العربية السعودية، للاحتفال بعيد رأس السنة 2020، ضمن برنامج فعاليات لم تشهد الرياض مثله من قبل.

تستعد المملكة العربية السعودية، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، بعد أيام قليلة، وذلك لأول مرة في تاريخها، خاصة في ظل الطابع المحافظ للمجتمع السعودي.

وأعلنت العديد من الحسابات السعودية على موقع "تويتر"، عن الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث نشر حساب "كاليندر السعودية"، تصميما للإعلان عن يوم الاحتفال، وأهم الحفلات التي ستقام فيه.

ليلة #رأس_السنة الميلادية في #الرياض

تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيره من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى

الثلاثاء 31 ديسمبر

من 6م حتى 1ص

في #ملهم - #الرياض

لحجز التذاكر: https://t.co/V8y79fPWqT pic.twitter.com/VXamn5DsAS — كاليندر السعودية (@KSA_EV) December 23, 2019

وسيقام الاحتفال في "مدينة ملهم"، الواقعة شمال العاصمة الرياض، حسب ما جاء في موقع" بلاتينوم ليست"، الخاص بالفعاليات الفنية، في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

ويتضمن برنامج الاحتفال مفاجآت منها عروض ألعاب نارية و"دي جي" والعد التنازلي لعام 2020، بالإضافة لفعاليات أخرى.