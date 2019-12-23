في سابقة تعد الأولى في تاريخها، تستعد المملكة العربية السعودية، للاحتفال بعيد رأس السنة 2020، ضمن برنامج فعاليات لم تشهد الرياض مثله من قبل.
تستعد المملكة العربية السعودية، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، بعد أيام قليلة، وذلك لأول مرة في تاريخها، خاصة في ظل الطابع المحافظ للمجتمع السعودي.
وأعلنت العديد من الحسابات السعودية على موقع "تويتر"، عن الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث نشر حساب "كاليندر السعودية"، تصميما للإعلان عن يوم الاحتفال، وأهم الحفلات التي ستقام فيه.
وسيقام الاحتفال في "مدينة ملهم"، الواقعة شمال العاصمة الرياض، حسب ما جاء في موقع" بلاتينوم ليست"، الخاص بالفعاليات الفنية، في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.
ويتضمن برنامج الاحتفال مفاجآت منها عروض ألعاب نارية و"دي جي" والعد التنازلي لعام 2020، بالإضافة لفعاليات أخرى.