اتفقت سلطات كييف والانفصاليين المقربين من روسيا في شرق البلاد، اليوم الإثنين، على تبادل للأسرى قبل نهاية 2019، وهو أحد إجراءات خفض التصعيد التي انبثقت عن قمة باريس للسلام.

وأعلنت داركا أوليفر المتحدثة باسم مفاوضي كييف: "توصلنا إلى اتفاق لتبادل الأسرى قبل نهاية العام، كما سبق أن أعلن في نتائج قمة النورمندي بباريس"، حيث ضمت القمة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وأكد الممثل الروسي بوريس جريزلوف وكذلك الانفصاليون الخبر للوكالات الروسية، وجرى التوصل للاتفاق خلال مؤتمر ثلاثي عبر الفيديو بين الأطراف الثلاثة.

الجدير للذكر أن النزاع خلفه أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014، حيث إتاحت اتفاقات مينسك للسلام في 2015 تراجعا كبيرا للعنف لكن التسوية السياسية للنزاع لازالت متعثرة.

وكانت موسكو قد تبادلت مع كييف عدداً كبيراً من الأسرى في سبتمبر الماضي، في أول مؤشر انفراج بين الجارين منذ 2014.