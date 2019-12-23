حضر كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، لتقديم واحب العزاء لأسرة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، المقام حاليًا بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

وتوفي، الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الرقابة المالية، الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 58 عامًا.

والدكتور أشرف الشرقاوي، شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكان يملك خبرة أكاديمية ومهنية لمدة 30 عامًا، في مجالات الاستثمار والمحاسبة والتمويل، وأسهم في وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، كما شارك في إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات.