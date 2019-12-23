قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مبادرة حظر استخدام منتجات البلاستيك في محافظة البحر الأحمر مهمة جدًا، مشيرةً إلى أنها بدأت في شهر يونيو الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، يجب القيام بـ3 أشياء لحظر استخدام الأكياس البلاستيك: "إعطاء فترة سماح للمواطنين، سواء أكانوا مستهلكين أو مواطنين، ثم توفير البديل، وثالثًا تدعيم الاستمرارية من خلال الضوابط والقواعد المنظمة، ووعي المواطنين بأهمية هذا الأمر".

وتابعت: "سنمنع استخدام الأكياس البلاستيك خلال 3 أشهر، والبديل هو الأكياس الورقية أو القماش، والتكلفة سيتحملها أصحاب المحلات، لأن هناك مسؤولية ممتدة للمنتج، وهو ما يعني أن أصحاب المنشآت ملزمين بوضع الآلية المناسبة لهم".

وأشارت، إلى أنه جرى حظر استخدام الأكياس البلاستيك في منطقة البحر الأحمر، لافتةً إلى أنه يجرى العمل على تطبيقه في محافظة جنوب سيناء: "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة فيها مجموعة من الوزارات مثل الصحة والمالية والتجارة والصناعة وهيئة الجودة لإيجاد بديل للكيس البلاستيك".

وأوضحت، أنه سيجرى العمل على تطبيق المبادرة في محافظة القاهرة، وتحديدًا المحلات التجارية والمولات الضخمة، بسبب قدرتهم الكبيرة على تغيير سلوكها وإيجاد البديل.

وحول مبادرة "اتحضر للأخضر"، قالت وزيرة البيئة، إنها أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس السيسي، لمدة 3 سنوات: "هناك دور كبير للمواطن في الحفاظ على البيئة، ومن ثم يجب أن يعيه ويفهمه، يعتبر ترشيد الاستهلاك من أهم محاورها".

وحول مبادرة "الأسطح الخضراء"، قالت الوزيرة، إنها يجرى تنفيذها بصورة طوعية وليست إلزامية، مفسرةً ذلك بأن جعل القرار إلزاميا، يستوجب معه إيجاد أكثر من تصميم للزراعات، ووجود أياد عاملة مدربة وتحديد المزروعات، مرجحة أن تكون "اتحضر للأخضر"، هي الحملة القومية للتشجير.