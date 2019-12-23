مطاردة مع مدمن تنتهي بمصرعه بعد قفزه من سلم مترو شبرا الخيمة

لقي طالب جامعي مصرعه، خلال محاولته الهروب من مطاردة الأهالي والشرطة على سلم مشاه بميدان المؤسسة بشبرا، ليسقط بجوار محطة المترو جثة هامدة، إثر قفزه من أعلى السلم، حيث تبين أنه مدمن مخدرات، وكان يحاول سرقة هاتف محمول قبيل المطاردة.

جرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا بمصرع "م. ا"، طالب جامعي، إثر قفزه للهروب من الشرطة والأهالي من على سلم المشاه المؤدي لميدان المؤسسة ومحطة مترو شبرا.

أخطر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتبين أن المتوفى من مدينة القناطر، ومدمن للمخدرات، وكان يحاول سرقة تليفون محمول من أحد الأشخاص على سلم محطة مترو شبرا الخيمة، فاستغاث بالأهالي، وتحركت خدمات شرطة السكة الحديد والمترو لضبطه فحاول الهرب منهم فقفز من أعلى سلم المترو فلقي مصرعه في الحال.

بتفتيش الجثة وجد معه تذكرتين هيروين وأمبول مخدر للحقن، وبسؤال والده، كشف أنّه مدمن للمخدرات، وكان يُعالج في إحدى المصحات، وأنّه سبق علاجه في مصحتين بفايد والعبور منذ فترة، وخلال الـ 6 أشهر الماضية ساءت حالته وتسبب في مشاكل كثيرة لنفسه وأسرته من أجل تدبير أموال لشراء المخدرات.