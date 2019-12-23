أصدرت الدكتورة وزيرة الصحة، قرارا، الإثنين، بتكليف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، طبيب بشري بالدرجة الأولى بمديرية الصحة بمطروح ووكيل وزارة الصحة في السويس، للعمل وكيلا لوزارة الصحة في بني سويف، كما قررت نقل الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، للعمل وكيلا لوزارة الصحة في محافظة الغربية.

وسادت حالة من الحزن لدى العاملين بمديرية الصحة فور علمهم بالخبر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وكان وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور عبد الناصر حميدة، كرم عدد كبير من الأطباء ومديرين الإدارات، عصر اليوم الإثنين قبل مغادرته.