ذراع مدبولي اليمنى.. راندا المنشاوي سيدة الإسكان مساعدا لرئيس الوزراء

مشوار طويل داخل وزارة الإسكان، كللته المهندسة راندة علي المنشاوي، بالانتقال لمجلس الوزراء بجوار منصبها في "الإسكان"، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتوليها منصب مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، إضافة لعملها في وزارة الإسكان، نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق.

المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، حصلت على بكالوريوس عمارة من كلية الفنون الجميلة عام 1985، وفي العام نفسه التحقت للعمل في وزارة الإسكان.

انتقلت المنشاوي عام 1986 للعمل بدولة الكويت، وكانت واحدة من مصممي مستشفى الطب النفسي بالكويت، إضافة إلى العديد من المشروعات المهمة الأخرى.

عادت عام 1998 للعمل بوزارة الإسكان، وبدأت فى متابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع التنمية الشاملة لمدينة الأقصر.

بدأت رحلة عملها مع وزير الإسكان عام 2009، حيث أصبحت كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بجهاز بحوث ودراسات التعمير، حتى استطاعت الفوز بمنصب نائب لرئيس الجهاز، بعدها بفترة قصيرة، ونقلها الوزير أحمد المغربي لتصبح سكرتيرة خاصة لمكتبه، لتستمر بعدها في الوزارة مع 5 وزراء.

تعتبر الذراع اليمنى للدكتور مصطفى مدبولي، حيث عملت معه برئاسة قطاع مكتبه في وزارة الإسكان، وعندما تم تكليفه برئاسة الحكومة اختارها نائبة له في "الإسكان" ومديرة لمكتبه في رئاسة الوزراء بنفس الوقت، قبل تولي الدكتور عاصم الجزار حقيبة الوزارة.

أشرفت على قطاع المرافق بالوزارة، وعملت على إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، التي تتكون من كوادر شابة وخبرات فنية تم اختيارها بعناية، والتي ساعدت على وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات، كما مثلت الوزارة في مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.