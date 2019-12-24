أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن هناك أغنية عاطفية جديدة سيكتبها لماجدة الرومي وستكون مفاجئة، مضيفًا: "الأغنية ليست شبه ماجدة الرومي وأنا مُصر إني لما أشتغل مع حد لازم بصمتي تظهر".

وكشف "العدل"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، عن بعض كلمات الأغنية، حيث ذكر أن مطلع الأغنية "سامحيني.. وتنزل دمعتين تمثيل.. وتفضل تبكي طول الليل.. فقلك ولو كانت أنا الخاينة ده تبقى الليلة مش باينة.. ده طبع الراجل الشرقي كداب وغروره يوهمله إنو نبي وصديق".

وقال إنه تمنى طوال حياته أن تغني له فنانتين هما ماجدة الرومي وفيروز، مضيفًا: "ماجدة الحمد لله غنت وتبقت فيروز وماجدة تمثل بالنسبة لي كل شيء راقي وصافي وكل شيء نبيل وكان نفسي أشتغل معاها وجاءت الفرصة ولم تطلب مني شخصياً بل طُلب مني من خلال مسابقة تحدي القراءة العربية".

وأضاف أن تحدي القراءة العربية تُعد تظاهرة عربية ومبادرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي للنهوض بالقراءة وباللغة العربية، مضيفًا: "طُلب مني كتابة الأغنية في حفل تكريم القراء ثم كتبت الكلمات وقلت له من سيغني؟ ثم عرفت أنها ماجدة الرومي، وكانت اسم الأغنية الأرض ستبقى عربية".

وأشار إلى أنه عندما علم أن تلك الكلمات ستغنيها ماجدة الرومي قام بتغير بعض الكلمات وفقاً لهويتها، ورغم أنه يكتب باللغة العامية، كتب لها باللغة الفصحى، مضيفا: "كل فنان له هويته وهاتفتها ومن كتر سعادتي كنت عاوز أسجل المكالمة وطلبت مني تغيير بعض الكلمات وكانت في خجل خوفا من إني أزعل فقلت لها هغيرها عشان انتي ماجدة الرومي".

وتابع: "ماجدة الرومي تملك حناناً دفاقاً تشعرك مرة أنها إبنتك وأخرى أنها أمك".

وقال إنه سافر إلى المملكة العربية السعودية على هامش موسم الرياض الترفيهي من أجل إعطاء كروس في الكتابة، حيث بدأت الرحلة مع كورس "أكايديم" مع أكاديمية مصرية تُدعى "أكاديمية دهب" تضم كوكبة من الفنانين مثل سوسن بدر وأحمد زاهر.

وأضاف: "توجهت للرياض ضمن المحاضرين في السيناريو وطلبت مني زوجتي السفر معي فقلت لها اصبري حتى أتأكد أن هناك حضور نسائي فوجئت بأن الحضور البالغ 25 فردا معظمهم ستات وفوجئت بالانفتاح في السعودية وليس لديهم أي مشكلة في النقاش في كل الأمور سواء في السياسة أو الدين أو الجنس"

وواصل: "لديهم انفتاح لكل التابوهات ووجدت هناك سيدات ذكيات وموهوبات والفضل يعود لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز الذي فرك مصباح علاء الدين فخرجت كل هذه المواهب".

وتوقع مستقبل باهر للسعودية بعد خمس سنوات، حيث ستكون القوة الناعمة للسعودية في هذه المواهب النسائية سواء في الدراما والسينما والفن، حيث أن ثورة السعودية الأخيرة الثقافية نقلتها من مصاف عصور سابقة إلى عهد الحداثة "كان شيء أساسي ومؤثر ولاحظت ذلك في البشر وغيره".

وقال إنه بعد رحلته في مجال الغناء، ووجود عدد كبير من الأغاني الناجحة بداية من "أمريكا شيكا بيكا" ونهاية بـ"ملعون أبو الناس العزاز" اكتشف فجأة مدى تقدمه في العمر، مضيفًا: "قابلت أجيال كتير من السيدات المتزوجات أخبروني بأني صنعت شبابهم بالأغاني بتاعتي، ساعتها حسيت إني تقدمت في السن".

وأضاف أنه سعيد للغاية بالتأثير الذي أحدثه هو وأبناء جيله وسط صراع الأجيال، "كل جيل له مشاعر صادقة يعكس حب الوطن، لكننا في النهاية تركنا إرث متميز".