زين العابدين بن علي، الذي توفي اليوم عن 83 عاما، حكم تونس بقبضة من حديد على مدى 23 عاما قبل أن يهرب إلى السعودية في أعقاب انتفاضة شعبية، ويغرق في النسيان.

وتوفي زين العابدين بن علي في مدينة جدة، في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، وكان لجأ إلى المملكة العربية السعودية يوم 14 يناير 2011 تحت ضغط مظاهرات واحتجاجات تطالبه بالرحيل.

وأعلن منير بن صالحة، محامي زين العابدين بن علي، نهاية الأسبوع الماضي أنّ الرئيس التونسي السابق مريض جدا ويخضع للعلاج بعد إصابته بالسرطان قبل عام.

زين العابدين بن علي بعيدا عن السياسة حضور مباريات وتكريم وتكريم مفكرين ومبدعين

ولد زين العابدين بن علي 3 سبتمبر 1936 في منطقة حمام سوسة التونسية، لأسرة متواضعة، هو متزوّج من السيدة ليلى الطرابلسي التي لُقبت بـ "ليلى بن علي"، ولديهم ستة أبناء منهم "محمد ونسرين وحليمة".

درس في المعهد الفني بسوسة لكنه لم يكمل دراسته للحصول على شهادة المهني الصناعي، ثم التحق بالجيش عام 1958، حصل على دبلوم من المدرسة المختصة للجيوش في سان سير، ثم من مدرسة المدفعية في شالون سور مارن بفرنسا.

عرف عند تدعيمه للرياضة، فحضر بعض مباريات المنتخب التونسي في بطولة الأمم الأفريقية عام 1994، كما حضر أحد مباريات منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2004 والتي كانت أمام منتخب المغرب، وكذلك يحرص على حضور مباريات المنتخب التونسي لكرة اليد.

ويحرص زين العابدين على تكريم أهل الفكر والإبداع والفن، ففي عام 2007 كرم أهل الفكر والإبداع والعاملين في قطاعي الثقافة والإعلام خلال حفل انتظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة، ومن المكرمين شخصيات ثقافية وفكرية وإعلامية تونسية.

وكذلك يحرص على تكريم أهل الفن، ففي عام 2009 كرم الفنانة الشهيرة تونسية كلوديا كاردينال وقلدها وسام الاستحقاق الوطني، وذلك لمسيرتها الفنية الكبيرة، كما كرم الفنانة ماجدة الرومي ومنحها وسام الاستحقاق الوطني التونسي في أكتوبر 2010.