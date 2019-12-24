"الصحة" عن الإنفلونزا الموسمية في مصر: وضعها طبيعي

نفى الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ما تردد عن انتشار إنفلوانزا الخنازير، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح عيد أن إنفلوانزا H1N1 تعتبر نوعا من أنواع الإنفلونزا الموسمية وتختلف قوتها ودرجتها، مشيرًا إلى أنها سريعة الانتشار، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بها تصل لـ10% من البالغين و30% من الأطفال حول العالم.

وأكد عيد أن الفيروس ينتقل بالرذاذ الناتج عن السعال والعطس وأيضًا عن طريق اليد الملوثة بالفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض تشمل ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة واحتقان بالحلق وسعال جاف وألم بالعضلات.

وأشار عيد إلى أن الأشخاص ضعيفي المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، لافتًا إلى أن حالات الإصابة بالإنفلوانزا تعد بالملايين، مشددًا على أن أعداد مصابي الإنفلونزا في مصر في الوضع الطبيعي المعتاد.

وأكد عيد أن الإنفلوانزا لها تطعيم ويفضل إعطاؤه للأطفال والمرضى وكبار السن، محذرًا المواطنين من تناول الطعم حتى لا يسبب مقاومة للفيروس فيما بعد.

وتابع: "النهاردة ممكن المريض يدخل المستشفى عشان ياخد العلاج يلاقي البكتريا مضادة للمضاد الحيوي وممكن يدخل ياخد التامفلو يلاقيه البكتريا مضادة ليه وعشان كده بنقول ميستخدموش".

وأوضح عيد أن إنفلوانزا H1N1 موجودة في مصر ولكنها تعتبر أحد أنواع الإنفلوانزا الموسمية، ناصحًا أي شخص يشك في إصابته بها أن يجري تحليلا لنوع الإنفلوانزا في أحد المعامل.

ونفى عيد وفاة أحد بسبب H1N1، مشددًا على أن شخصين توفوا مصابين به ولكن وفاتهم كانت بسبب أمراض مزمنة، ناصحًا أي شخص يصاب بالإنفلوانزا بأن يتوجه للطبيب لتقييم حالته.

ونصح مدير قطاع الطب الوقائي مسؤولي المدارس بعدم إعطاء الطلاب في الفصل إجازة عند إصابة زميل لهم بالإنفلوانزا وأن يحصل الطالب المصاب فقط على إجازة.