أعلنت الرئاسة الجزائرية صباح أمس وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري عن عمر ناهز 80 عاما.

وقرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إعلان الحداد لمدة 3 أيام في مؤسسات الدولة، ولمدة 7 أيام في المؤسسات العسكرية كما قرر تبون تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للأركان بالإنابة.

ورحل الفريق قايد صالح في ذكرى وفاة أحد قادة الثورة التحريرية، متمثلا في حسين آيت أحمد الذي وافته المنية منذ 4 سنوات، بعد مساري ثوري ونضالي وسياسي مميز على جميع الأصعدة.

كما يستعيد الجزائريون ذكرى وفاة الرئيس الأسبق هواري بومدين الذي وفاته المنية يوم 27 ديسمبر 1978، حيث يعد محمد إبراهيم بوخروبة الرئيس الثالث للجزائر منذ التكوين والرئيس الثاني منذ الاستقلال.

وشهد يوم 23 ديسمبر 1985 وفاة فرحات عباس، الذين يعد من أبرز السياسيين الجزائريين، أسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وكان عضوا في جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير الجزائرية، وعين أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة للجمهورية الجزائرية من 1958 إلى 1961، وتم انتخابه عند استقلال الجزائر رئيسا للمجلس الوطني التشريعي.

وفي 25 ديسمبر 1916 ولد أحمد بن بلة الذي يعد أول رئيس للجمهورية الجزائرية بعد الاستقلال، حيث تولى المهمة من 15 أكتوبر 1963 إلى 19 جوان 1965، وساهم في تأسيس جبهة التحرير الوطني عام 1954 واندلاع الثورة التحريرية.

وفي 31 ديسمبر 1980 شهد وفاة عبد الحفيظ بوصوف الذي يعد مؤسس المخابرات الجزائرية، وكان له دور قيادي كبير أثناء الثورة التحريرية.