حالة الطقس تحتل قائمة اهتمامات المصريين عبر "جوجل"

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حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

أمطار غزيرة ورعدية شمالا حتى القاهرة.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد تقلبات على مستوى الأحوال الجوية، اعتبارًا من غدٍ، معتبرًا أن ذلك أمرًا عاديًا قياسًا لهذه الفترة من كل عام.

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«ارتفاع منسوب البحر سيصل إلى 6 أمتار فى نوة الفيضة الصغرى، وتصل إلى أقصاها الأربعاء»، مضمون رسالة تحذيرية أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، ووزّعتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية على غرف العمليات المنوطة بالتعامل مع تداعيات هطول الأمطار وجميع المسئولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوخى الحذر واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لاستقبال النوة المقرر أن تبدأ غدا (الثلاثاء).

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تحدث الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحايل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، قائلا إن الرياح ستنشط بدءا من مساء اليوم الإثنين، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق، ولكنها غير مؤثرة على الرؤية.

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قالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ موجة عدم الاستقرار المقرر أن تبدأ من الغد، تبدأ في الهدوء من السبت المقبل، إذ تستقر الأحوال الجوية وتنحصر الأمطار على السواحل الشمالية فقط، وتنتهي تدريجيا، وتهدأ سرعات الرياح وتعود درجات الحرارة لطبيعتها ويستقر الطقس مرة أخرى.

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شددت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن الأمطار التي ستتعرض لها البلاد بدءا من الغد ستكون غزيرة على السواحل الشمالية وخصوصا الشرقية منها وبعض مناطق الوجه البحري.

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