أخبار متفوتكش: الأهلي ينفرد بالصدارة.. وأمطار رعدية متوقعة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

"ولع فى عربية جوزها".. عاطل ينتقم من طلقيته بعد زواجها من آخر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من القبض على عاطل، أشعل النيران فى سيارة طليقته، انتقاما منها لزواجها بعد انفصالهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة وأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد تقلبات على مستوى الأحوال الجوية، اعتبارًا من اليوم، معتبرًا أن ذلك أمرًا عاديًا قياسًا لهذه الفترة من كل عام.

"فتاة فرشوط" تبكي على الهواء: فتيات كثيرات يتعرضن للاغتصاب في الصعيد

ظهرت الفتاة "فرحة"، إحدى ضحايا الاغتصاب، والمشهورة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط"، لأول مرة، لتدخل في نوبة من البكاء، مؤكدة أن هناك الكثير من الفتيات في الصعيد، يتعرضن لما تعرضت هي له، ولكنهن لا يتحدثن خشية الفضيحة.

ضبط شبكة دعارة يقودها فلاح بالمنوفية.. ومتهم: "كنت رايح أشتري تلاجة"

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، بمساعدة أهالي قرية كفر بتبس، تشكيلا مكون من رجلين وسيدة شكلوا شبكة للدعارة بمنزل في القرية التابعة لدائرة المركز بمحافظة المنوفية.

أمطار غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط الأمطار، والتي تكون غزيرة ورعدية في أغلب الأحيان.

البرلمان يوافق على مد التصالح في مخالفات البناء 6 شهور جديدة

وافق مجلس النواب، على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بمد مدة التصالح 6 شهور أخرى، لتصبح مدة القانون عاما، ومنح رئيس الوزراء مد المدة ستة شهور اخرى.

الوزراء الجدد في أول يوم "وزارة".. استقبال المهنئين واجتماعات لبحث ملفات العمل

بدأ الوزراء الجدد فى التعديل الوزارى يوم عملهم الأول بالوزارة فى استقبال المهنئين بالمنصب الجديد، وعقد اجتماعات للتعرف على ملفات العمل، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين، أميس.

ختامها مسك.. نهايات 2019 ترضي المواطن بتخفيض الأسعار

شهدت الكثير من السلع الغذائية ومواد البناء والسيارات في نهاية عام 2019 انخفاضًا ملحوظا في أسعارها، وبشكل خاص بعض السلع التموينية واللحوم والدواجن والأسماك، كما لحق انخفاض الأسعار بالذهب والمواد البترولية أيضا، نظرا لتوافرها في الأسواق المحلية بالكميات المطلوبة.

قطار فايلر لا يتوقف.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية وينفرد بصدارة الدوري (فيديو)

واصل قطار الأهلي سيره بنجاح في بطولته المفضلة، باكتساحه للاتحاد السكندري برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

"فيفا": الحضري أول حارس أفريقي يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم

احتفى الحساب الرسمي لمتحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحارس المصري عصام الحضري، حارس منتخب مصر الوطني السابق، والذي أصبح أكبر حارس يشارك في بطولة كأس العالم الماضية، والتي أُقيمت في روسيا.