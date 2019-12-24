تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 34 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة التبين"، بمجمع المحاكم بطرة.

- تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدمة من النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

- تحتفل جامعة القاهرة بعيد العلم السادس عشر، والاحتفال بمرور 111 عامًا على إنشائها، تحت رعاية رئيس الجامعة، ويتم خلالها تكريم عدد من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

- يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام الساعة السابعة مساء ، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "مستعمرة الجذام" للقاص والروائي فتحي إمبابي بشارع كريم الدولة من طلعت حرب.

- نظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة رواية "حكايات طرح النيل" للأديب الدكتور السيد نجم، يناقشها الناقدان الدكتور أحمد المصري والدكتور محمد عبد الحميد خليفة. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

- يحيي الفنان مدحت صالح، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالسادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

- يفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان راغب إسكندر الذي يحمل عنوان "رحلتي"، بقاعة الباب سليم، في تمام الساعة السابعة مساءً.

- تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفل إنشاد ديني لفرقة "الزاهروان"؛ وتقام الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

- تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ندوة بعنوان "أحسن القصص" ويروي الشيخ مهاب عثمان قصة يوسف عليه السلام؛ وتقام الندوة في تمام الساعة السابعة مساء.

- يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفل عيد الميلاد بأغاني والت ديزني للفنان محمد حلمي؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

- يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (طنطا وأسوان) على ستاد طنطا، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري العام المصري.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (نادي مصر ومصر المقاصة) على ستاد الكلية الحربية، في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري العام المصري.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الإنتاج الحربى والزمالك) على ستاد السلام ؛ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري العام المصري.