قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن الدولة قامت بالكثير من الجهود لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع خلال الفترة الماضية، حيث أنهم يمثلون 11% من المجتمع المصري، وإن أهم هذه الجهود هي بناء البنية التشريعية التي تضمن حقوقهم، حيث صدر قانون خاص بهم في التعليم والصحة والعمل، وهذا أكد دعم الدولة القانوني لهذه الفئة.

وأضاف مرعي، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، واستكمالا لهذه البنية التشريعية، تم إصدار قانون لإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، الذي يعتبر مهامه الأولى هي الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، ومدى تحقيق تمكينهم في المجتمع حسب القانون الجديد، وقد جاء ذلك منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2018، هو عام لذوي الإعاقة، حيث اهتمت جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة بهم، حيث جرى توفير أتوبيسات لذوي الإعاقة، توفير الإتاحة في المؤسسات الحكومية، كما بدء عمليات تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع القوى العاملة.

تابع مرعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر من الرؤساء القلائل الذين يحضروا احتفالات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وأصبح هناك اهتمام إعلامي كبير بهذه الفئة التي كانت مهمشة بشكل كبير.

وأشار الأمين العام المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن الصورة الذهنية لدى المواطنين عن ذوي الإعاقة يجب أن تكون أفضل من ذلك، وهذا يتم من خلال الإعلام، ودمجهم ، وتمكينهم في المجتمع، والمناهج التعليمية، بحيث يعتاد المواطنين على تقبل الاختلافات الموجودة بين بعضنا البعض.