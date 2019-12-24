نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من كواليس مسلسل "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح.

وكتبت راندا البحيري: "نقيبي وأفتخر، دكتور أشرف زكي من أهم الشخصيات المصرية على مر السنين، تأثيره على الوسط الفني عمومًا بكل عناصره من ممثلين مبدعين فنانين فنيين وحتى أبناء النقابات الأخرى، كلهم بياخدوا رأيه ويحترموه وبيحبوه".

وأضافت البحيري: "عمره ما قصر تجاه حد، عمره ما كان مش أد المسؤولية خلق ليعطي بجد ربنا أداله موهبة وقدره على العطاء مشوفتهاش عند حد، اللي بيشتغل في العمل العام وخدمة البني آدم ده حد أكيد كريم كرم كبير، شكرا دكتور أشرف عمرك ما قصرت معانا، أبونا وأخونا ومعلمنا وقائدنا، باسم فنانين مصر كلها بقولك بنحبك أوي".