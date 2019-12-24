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طارق الحميد يكتب: تركيا وقطر.. المستهدف مصر

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مدبولي يعقد أول اجتماع مع مسؤولي الاستثمار بعد إشرافه عليها

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