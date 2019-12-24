افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية الذي يحمل عنوان ذاكرة الشرق بمجمع الفنون بالزمالك "قصر الأميرة عائشة فهمي"، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع ونخبة من التشكيليين والمهتمين.

وقالت عبدالدايم إنّ سلسلة معارض كنوز متاحفنا الفنية، نافذة تتيح الفرصة للشباب والأجيال الجديدة للاطلاع على ثروات الوطن التشكيلية، التي تضم إبداعات الرواد المحليين والعالميين، وتمثل جزءا مهما من التراث الإنساني، وتهدف لإعادة الروح للمقتنيات المتحفية النادرة، كما وجّهت باستمرار معارض السلسلة باعتبارها نافذة لإعادة اكتشاف روائع فريدة طال احتجابها.

يذكر أنّ معرض ذاكرة الشرق يضم أكثر من 120 لوحة تعود إلى القرن التاسع عشر، أبدعها كوكبة من الفنانين الأجانب الذين تأثروا بسحر الشرق، خاصة مصر بحضارتها العريقة، فألهمتهم إبداعات رصدت الكثير من معالمها المميزة، إلى جانب ملامح من الحياة في تلك الحقبة بمختلف صورها، بينهم جيرارديه، بوشيه، تيودور فرير، كليمان، دوجيه، هاجيمان، جيروم، ديلاكروا، أوجيست دومينيك وغيرهم.