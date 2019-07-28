في عيد ميلادها.. إيناس عبد الدايم ساحرة "الفلوت" تعزف لـ عفاريت الأسفلت

واحدة من سيدات مصر المميزات، مكنتها خبراتها واجتهادها من الوصول إلى أرفع المناصب في الدولة، وهي فنانة أيضا تعزف على آلة "الفلوت" واستطاعت من خلال فنها وموهبتها، أن تصل إلى الناس والسينما عن طريق موسيقاها المميزة، وتعاونها مع كبار المؤلفين، إنها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

عشقت إيناس عبد الدايم، الموسيقى منذ طفولتها، فقد بدأت دراستها وهي في سن صغيرة بـ"كونسرفتوار القاهرة"، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز" في عام 1982، عُينت معيدة بقسم الفلوت، ثم سافرت في منحة دراسية إلى فرنسا منذ عام 1983 وحتى عام 1990، لتحصل على الماجستير والدكتوراة في آلة الفلوت.

وخلال مسيرتها، تولت الفنانة إيناس عبد الدايم العديد من المناصب، فعُينت مدرسا في قسم آلات النفخ بالكونسرفتوار عام 1990، وفي عام 2002 عُينت رئيسا لقسم آلات النفخ والإيقاع، وتولت بعد ذلك منصب عميد الكونسرفتوار منذ 2004 وحتى 2010، ثم نائبا لرئيس أكاديمية الفنون حتى 2012، وبعد ذلك شغلت منصب رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية حتى عام 2018، حتى نجحت خلال مشوارها الفني أن تصبح وزيرة للثقافة كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وتحقق نجاحا في مجالات كثيرة داخل الوزارة.

وعلى الرغم من نجاحها في تولي العديد من المناصب، إلا أن هذا لم يمنع موهبتها الموسيقية في أن تبرز للجمهور خلال أعمال سينمائية عديدة، وفي عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الأحد، 28 يوليو، تستعرض "الوطن" أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت بها إيناس عبد الدايم بالموسيقى التصويرية عبر العزف على آلة "الفلوت"، وكونت في تلك الأعمال "ديو" مع الموسيقار راجح داوود.

الراعي والنساء - 1991

قُدم فيلم "الراعي والنساء" من بطولة "أحمد زكي، سعاد حسني، يسرا" وللمخرج على بدرخان.

أحلام صغيرة - 1993

أول أفلام المخرج خالد الحجر السينمائية، وشاركت الفنانة إيناس عبد الدايم بالعزف "صولو الفلوت" في الموسيقى التصويرية، والفيلم من بطولة "ميرفت أمين، صلاح السعدني، رجاء حسين وسيف عبد الرحمن".

البحر بيضحك ليه - 1995

الفيلم من تأليف وإخراج محمد كامل القليوبي، ومن بطولة "محمود عبد العزيز، نجاح الموجي، نهلة سلامة ومحمد لطفي"، والموسيقى التصويرية للموسيقار راجح داوود.

عفاريت الأسفلت - 1996

هو تعاون للموسيقار راجح داوود مع الفنانة إيناس عبد الدايم في فيلم "عفاريت الأسفلت" للمخرج أسامة فوزي وتأيف مصطفى ذكري وبطولة "محمود حميدة، عبد الله محمود، سلوي خطاب و جميل راتب".

الكلام في الممنوع - 2000

الفيلم للمخرج عمر عبد العزيز ومن تأليف ناجي جورج، وبطولة "نور الشريف، ماجد المصري، منى عبد الغني وأمينة رزق"، ويعتبر التعاون الخامس بين راجح داوود وإيناس عبد الدايم في السينما.

اختفاء جعفر المصري - 2002

التعاون الأخير بين الموسيقار راجح داوود والفنانة إيناس عبد الدايم في الموسيقى التصويرية كان من خلال لفيلم "اختفاء جعفر المصري" بطولة "نور الشريف، حسين فهمي، رغدة وجمال إسماعيل" للمخرج عادل الأعصر.

وإسهامات الفنانة إيناس عبد الدايم في الموسيقى كثيرة، فقد قدمت العديد من الحفلات الموسيقية في مناطق عديدة بفرنسا، وعدة حفلات مع أوركسترا اليونسكو الدولي بباريس، وأوركسترا إكس آن بروفانس.

كما قدمت حفلات صولو مع أوركسترا الكونسرفتوار، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفي عدة بلدان أوروبية وعربية، وشاركت في العديد من البرامج الإذاعية الأوروبية، كان من أهمها في "Radio France" في باريس، وعدة إذاعات وتلفزيونات عربية ومصرية.