"بئر العبد" تطالب مزارعي ترعة السلام باستيفاء أوراق الملكية

أصدر قسم الوحدة الزراعية بمدينة بئرالعبد بيان يطالب فيه أصحاب الأراضي الزراعية على ضفاف ترعة السلام بسرعة استيفاء الأوراق الخاصة بالملكية، وذلك لبدء تقديم الخدمة الزراعية لهم.

جاء في البيان أنه على أصحاب القطع الزراعية التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الواقعة على مآخذ 20 و 21 و 22 بمحافظة شمال سيناء، سرعة التوجه إلى الوحدة الزراعية ببئر العبد الكائنة بحي العمارات "عمارة 13" مدخل أ بجوار المرور والمدرسة الثانوية بنات، وذلك لتسجيل القطع الخاصة بهم تمهيدا لتقديم الخدمات اللازمة.

وأوضح البيان أن الأوراق المطلوبة هي: 3 صور من عقد الملكية، 3 صور من محضر الاستلام، 3 صور لإحداثيات القطعة، 3 صور من الرقم القومي، العنوان داخل وخارج المحافظة، البريد الإلكتروني وأرقام التلفونات ورقم واتس اب للتواصل، بيان بأسماء العمالة المستديمة والمؤقتة، بيان بالمعدات والأدوات الزراعية المراد إدخالها لخدمة الأرض .