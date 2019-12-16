وقعت مصر وأمريكا، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 ملايين دولار ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بحضور السفير جوناثان كوهين سفير أمريكا لدى القاهرة.

يهدف المشروع إلى حفر آبار مياه في قرية الروضة بشمال سيناء، وإنشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتوفير منح من خلال الشركاء في التنمية لتحسين حياة المواطنين في سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.

سحر نصر: الاتفاقية تهدف لتحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شمال سيناء

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شمال سيناء، حيث توفر المياه الصالحة لشرب لنحو 300 ألف من السكان وخدمات الصرف الصحي لنحو 100 ألف مواطن، وستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والنساء والشباب، وذلك استمرارا للتعاون المثمر بين البلدين.

وأوضحت أن أولويات الحكومة تتمثل في تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشرى، كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الاصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

سفير أمريكا في القاهرة: ملتزمون بالعمل مع الحكومة المصرية خاصة في سيناء

وقال السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة: "تعكس تلك الاتفاقية الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهارا للشعب المصري وبصفة خاصة جهود التنمية الاقتصادية المهمة في سيناء".

وأضاف، أن الاتفاق سيتم توجيه أيضا لخدمة الأرامل والناجين من الحادث الإرهابي الذي استهدف قرية الروضة في 2017، مشيرا إلى أنه خلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة الأخيرة، تم القيام بجهود كبيرة في توجيه تمويل شركاء التنمية الدوليين لخدمة المواطنين المصريين.

فيما قالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "تأتي هذه الاتفاقية وفق أولويات مصر في تنمية شمال سيناء وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأمريكي شراكات مع الشعب المصري، ووفر برنامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للمصريين".

وأضافت أنه خلال الأعوام الماضية تعرفنا بشكل أفضل على احتياجات المواطنين في شمال سيناء، حيث حصلوا على منح أمريكية لتمويل الدراسة الجامعية، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين جودة المرافق والخدمات.