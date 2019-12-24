تنطلق جلسات مؤتمر شعبة أدب الأطفال، برئاسة الشاعر عبده الزراع، بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك، السبت المقبل تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادي رئيس نقابة اتحاد الكتاب.

وتعقد الجلسة الافتتاحية من الساعة 11 صباحا إلى 30: 12 ظهرًا، ويديرها الدكتور أشرف قادوس، وتبدأ بكلمة الأمين العام للمؤتمر ورئيس الشعبة الشاعر عبده الزراع، ثم كلمة رئيس المؤتمر، الكاتبة فاطمة المعدول، وكلمة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبدالهادي. ويلي ذلك توزيع الدروع على المكرمين، الدكتور كمال الدين حسين، الدكتور عمرو دوارة، وفاطمة المعدول.

وتبدأ الجلسة الأولى: من الساعة 12.30: 2.00 مساء بعنوان "المسرح المدرسي –آفاقه وإشكالياته" يديرها الدكتور محمد شبانة، والجلسة الثانية: من الساعة 2 مساءً حتي الساعة 3.30 مساءً بعنوان "القضايا التوعوية في مسرح الطفل" يديرها الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، والجلسة الثالثة من الساعة 4 : 30، 5 مساء، بعنوان "مستقبل المسرح وتحدياته"، تديرها الكاتبة ياسمين مجدي.

والجلسة الرابعة: من الساعة 5.30 حتى الساعة 7 مساءً، بعنوان "التجارب المسرحية للطفل"، تديرها فاطمة المعدول، ويختتم المؤتمر بجلسة التوصيات، وتوزيع شهادات التقدير على الباحثين: من الساعة 7: الساعة 8 مساء. يقرأها الأمين العام للمؤتمر.