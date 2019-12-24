طالبت اللجنة الفرعية لمناقشة البيان الختامي 2018/2019 بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المالية عن العام المالي السابق، ببيان تفصيلي حول وجود مكافآت تشجيعية للعاملين بمكتب الوزير بقيمة 124 مليون جنيه.

وقال محمد السبكي ممثل الوزارة إنّ قطاع مكتب الوزير يضم 12 إدارة مالية بها نحو 500 موظف، وقيمة المكافآت التشجيعية للعاملين في مكتب الوزير 124 مليون جنيه، ليس فقط للعاملين بمكتب الوزير لكن في ديوان الوزارة.

وتساءل مصطفى سالم عن المستحقين للمكافأة، التي تحقق متوسط أكثر من مليون جنيه شهريا، مطالبا ببيان عما يصرف من مكافآت إضافة لبيان عن 40 مليون جنيه استثمارات لمكتب الوزير.

وناقشت اللجنة الحساب الختامي للوزارة والمنصرف الفعلي خلال السنة المالية المنصرمة، واستعرض ممثلي الوزارة ختامي موازنة ديوان عام الوزارة ومكتب الوزير.