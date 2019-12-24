محافظ الغربية يطالب بسرعة استكمال رصف طريق سكة زفتى

أصدر الدكتور راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة رفع أكوام وتلال القمامة المتراكمة بطول شارع سكة زفتى حفاظا على صالح المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المحافظ توجيهاته بضرورة التنسيق الكامل مع العميد عصام عبد الغني رئيس حي ثان لاستكمال خطة الرصف وتطوير شارع سكة زفتى ونادي الشرطة، فضلا عن ربط خطوط وبلاعات صرف الأمطار ببيارات الصرف الصحي على مستوى ميادين المدينة العمالية .

وأوصي محافظ الغربية بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل بشوارع البحر الرئيسي وميادين البندر والشون والمشحمة فضلا عن وضع دراسة عاجلة لرفع كفاءة تطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنارة كافة الأعمدة والإنارة .

من ناحية أخرى، تفقد رئيس حي ثان المحلة أعمال رفع تراكمات أكوام وتلال القمامة المنتشرة بميادين الششتاوي والجمهورية ونعمان الأعصر وسكة طنطا والترعة، كما تم في هذا الإطار الدفع بأكثر من 15 سيارة نظافة ولودرات بمنطقة سكة قطور .