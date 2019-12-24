كشف تقرير لهيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لـ5978 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة خلال عام 2019، ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 16071 قرية وكفر و131 مدينة.

وأوضح المهندس علي عبدالحميد منوفي أنّ ذلك يأتي في إطار بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" الموقع مع وزارة الزراعة في مارس الماضي، الذي يهدف لإنتاج خرائط رقمية في 6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقي للنظام الآلي، باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة، لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها.

ولفت إلى إنهاء العمل وإطلاق الكارت في محافظتي الغربية وبورسعيد، وبدء العمل في الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى وهي البحيرة والشرقية وسوهاج وأسيوط، تمهيدا لتطبيق نظام الكارت بهم أيضا.